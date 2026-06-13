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Depeche Mode. Симфонический трибьют у моря

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

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Завершение:

1600₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Под открытым небом бессмертные хиты Depeche Mode прозвучат в исполнении симфонического оркестра. Тебя ждёт невероятный вид на море, закат прямо за сценой и песни, ставшие частью нашей жизни. В этот вечер набережную Невы наполнит холодный свет фонарей, густой воздух и звук, в котором так много одиночества и красоты. То, что когда то рождалось в аналоговых синтах и драм-машинах, превратится в живую, дышащую волну. «Enjoy the silence» прозвучит так, как будто время остановилось. Растворилось в воздухе, полным шума чаек и плеска волн. «Personal Jesus» и фирменные звуки синтезатора, улетающие под облака. Музыка, солнце, садящееся за сценой и сверкающий в своем одиночестве мост через Неву. Есть группы, которые играют музыку. хорошую музыку. А есть те, кто создают звук, который становится частью времени. Есть Depeche Mode. О музыкантах: Оркестр «Мечтатели» / Dreamers Orchestra воплощает в жизнь музыку величайших современных композиторов. Выступления оркестра это яркое шоу, необычные локации и великолепное исполнение. Оригинальные партитуры и душа, вложенная в каждый концерт.

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