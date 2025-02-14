Готов признаться музыке в любви? Тогда станцуй саму движовую валентинку. Фестиваль очень разной музыки: - фристайл и барабанное шоу - 4 разножанровых DJ - метароман на бегущей строке - 7 разноформатных групп — от инди до свободной импровизации