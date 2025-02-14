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День влюблённых в ритмы

Ритмы Диско Бар, Кожевенная 34

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 2000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Готов признаться музыке в любви? Тогда станцуй саму движовую валентинку. Фестиваль очень разной музыки: - фристайл и барабанное шоу - 4 разножанровых DJ - метароман на бегущей строке - 7 разноформатных групп — от инди до свободной импровизации

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