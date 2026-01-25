День танца с Гийома Лаплана
БЦ Большевичка, Студия Insight, улица Тюшина, 11
Начало:
Завершение:
от 1600₽ до 8900₽
Возраст 16+
Фестивали
Про событие
Lifeisecstatic привозит Гийома Лаплана, проводникам 5Rhythms и ecstatic dance из Франции. Гийом Лаплан уже 18 лет способствует свободному движению как источнику самореализации и трансформации на международном уровне. Он сочетает практику 5Rhythms Габриэль Рот с опытом многочисленных коллабораций в современном танце, контактной импровизации на суше и в воде, в частности, с Мари Мотаис, Анной Хальприн и Мануэлой Бланшар. Движение в контакте со стихиями является одним из привилегированных пространств для исследования во время предлагаемых иммерсивных ретритов. Аккредитованный преподаватель 5Rhythms с 2007 года, обучался у Габриэль Рот и является членом 5RTA Global. 14:00-17:00 — 5 Ритмов «Транс». Путь преобразования в движение Эта экстатическая лаборатория предназначена для всех, кто хочет осознанно исследовать и углубить пространство силы и свободы, которое предлагает танец. Обнаружение своего естественного движения, поддержка отсутствия умственного сопротивления и понимание энергии, доступной в телах, позволяют испытывать глубокие медитативные и экстатические состояния. Термин «транс» долгое время подвергался стигматизации как описывающий потерю самоконтроля или потерю сознания. Однако можем использовать слово «транс» для обозначения состояний прозрения или полного присутствия в настоящем моменте. 18:00-21:00 — Ecstatic Dance от Гийома. В пространстве будет работать маркет экстатичных товаров — ароматы, украшения, вкусности, дары ручной работы. Как пройти: От охраны налево до лестницы. 2 этаж, первая дверь справа на этаже Схема прохода: https://t.me/lifeisecstatic/3549 Стоимость участия в Ecstatic Dance: Первые 20 билетов — 1600р. Вторые 30 билетов — 1900р. Оставшиеся билеты — 2200р. На входе в день мероприятия: 2400р. Стоимость участия в 5 ритмов «Транс»: Первые 10 билетов — 4900р. Вторые 10 билетов — 6900р. Оставшиеся места — 8900р. Комбо — скидка на обе практики 1000р. + эксклюзивная практика/медитация в подарок, что ты заберёшь в свою жизнь навсегда. Оставить заявку: https://t.me/vankavankaadmin Свобода в своих проявлениях, ответственность за свои эмоции и состояния, уважение своих и чужих границ, не оценивают тебя, танец и других участников. Танцы без разговоров, без обуви, без телефонов, на чистом сознании и без каких-либо правил о том, как двигаться. Заряд на недели вперёд обеспечен. С собой бутылочка с водой, лёгкая удобная сменная одежда (не джинсы, в процессе будет жарко). В пространстве есть раздевалки, чтобы переодеться.
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