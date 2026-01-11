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День Сурка

John Doe, улица Пестеля, 6

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Билл Мюррей в классической комедии, познакомившей весь мир с американской традицией гадания по тени вылезающего из норки суслика. Мюррей играет здесь одну из самых известных своих ролей — ведущего прогноза погоды на телевидении, который отправляется вести репортаж с ежегодного «Дня сурка», праздника, участники которого пытаются предсказать приход весны. Однако здесь герой попадает во временную петлю — и вынужден постоянно проживать один и тот же день. Вход свободный, по брони. Всем гостям — напиток)

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