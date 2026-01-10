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День Сансы: Мюрквид (Day of Sansa: Myrkvid)

Linza loft
Кадетская линия, 5к2Д

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Говорят, за границей знакомого мира начинается Мюрквид — тёмный лес, скрывающий от чужих глаз путь к Сансе. 13 ноября ты пересечёшь эту границу. День Сансы: Мюрквид (Day of Sansa: Myrkvid) — первая ночь новой серии мероприятий ФАЗЫ Музыка и визуальное пространство станут частью путешествия, которое продлится до самого утра. Слушайте Вёльву, следуйте за светом и не теряй других в Мюрквиде. Фейс-контроль/дресс-код.

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