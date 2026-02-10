День рождения tena
Technodoner, улица Некрасова, 28
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Ночь только девушек. 19:00 nastia nёutra & anya object Детройт, чикаго и дабовые глубины через виниловую селекцию 21:00 tena Именинница вечера и хозяйка тонкого грува и минимал звучания 22:00 euka Грувовый интенсивный тек-хаус или же «течка на 140»
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