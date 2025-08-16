День рождения Port Mirage
Кожевенная линия, 34
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
За 1 год ребята смогли сделать многое: Найти своих единомышленников, обрести множество новых друзей, провести лучшие моменты за пультом, встретить рассвет этим летом, обрести внушительное количество новых навыков, подарить счастье на танцполе и держаться вместе не смотря ни на что. Поводов отметить День рождения миллион. Они готовят для тебя поистине особенный вечер и ночь: скрипка, альт, импровизации, неожиданные b2b, новые друзья Port Mirage, возвращение прекрасной красотки из Лондона, отец progressive house и несомненно верные помощники. Вопросы https://t.me/tomastulova
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