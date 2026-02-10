День рождения Milych
Royal Neva, Конюшенная площадь, 2Г
Начало:
Завершение:
от 2500₽ до 4000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
В этом году Юрий Милославский (Milych) отмечает свой день рождения объединив друзей, любимых артистов и всех, кто уже много лет разделяет его любовь к красивым вечеринкам и качественной электронной музыке. Главный гость вечера — Aiwaska, артист с мировым именем, чьи выступления уже давно стали событием для поклонников качественной электронной музыки.
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