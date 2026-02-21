Тебя ждёт увлекательное «путешествие по Ямайке» в кругу большого количества позитивных людей. Коля Маню представит высококачественный раггамаффин, дэнсхолл и афробит. Рома ВПР вместе с музыкантами раздаст оригинальный рутс-регги и даб. За джангл отвечает один из главных мастеров этого жанра — Smoky D. Прозвучит дюжина отборных песен Боба Марли от Radio Rocksteady и трёх вокалистов, влюблённых в его музыку: Ostapkin, Саша Ребус (Vitamin Dynamix) и Catherine Q. Radio Rocksteady выступят с сольным сетом, а также представят с Ostapkin целиком свой свежайший альбом в стиле ска и рекстеди. Питерские олды RAS ORCHESTRA во главе с DJahman Sema готовят эксклюзивный шоу-кейс с несколькими интересными вокалистами, среди которых: неотъемлемый участник коллектива — Ghetto Prophet, великолепная Catherine Q, Konstantin Stanis1avsky, Julia Gold и другие. Саратовский и питерский вайб объединятся во время сета Васи Selassie, Стёпы Соболева и коллектива Jah Family. А чтобы затронуть самые корни, пригласили коллектив Барабан OSEBO, который представит традиционные ритмы, танцы и песни Западной Африки. Ну а за атмосферу отвечает обворожительная DJ Sindykroshka.