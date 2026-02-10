День рождение Ilie Nomad
Кожевенная линия, 34
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Про событие
В этот вечер будут отмечать день рождения Ilie Nomad — диджея и идеолога промо-группы Busola, человека с особым вкусом к музыке, который уже третий год радует публику качественными ивентами. Диджеи: Igro Kekoriy Maratkanov Faina Lisien Anton Lk Rudevibe Ilya Ursaki Zamaraev Dime Chu Lampasova John Vegas Ilie Nomad Вход свободный
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