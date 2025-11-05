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День Порохового Заговора

ГаражСарай, 10-я Линия В. О., 57

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

5 ноября, в День Порохового Заговора, после захода солнца ты откроешь двери в музыкальное подполье, где звучат только настоящие эмоции, где нет места фальшивым маскам и улыбкам. Только сырой звук, искренность в каждом слове и энергия, которая разрывает стены. Ведь настоящая музыка — это оружие, где каждый аккорд — это взрыв, а каждая песня — как бочка с порохом. Для тебя выступят: What For? — Эти чудовища периодически выползают из небытия, орут что-то про тупик гуманизма и разложение общества, смеются и исчезают с радаров. НАПРОТИВ — Музыка и тексты насквозь пропитаны любовной лирикой, личными переживаниями и неоправданными ожиданиями. Волны&Ветер — Ветер поднимает волну, поднимает ее выше и выше, сам постепенно стихая. Так волна гасит ветер. Оплата на входе.

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