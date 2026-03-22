Мастер-классы для новичков, обучение с нуля и игры. Это бесплатно, и всё, что нужно — прийти и попробовать. А вдруг понравится?:) Расписание: В 14:00, 15:00 и 16:00 — мастер-класс от тренеров для новичков. Если ты ни разу не держал в руках ракетку, это событие именно для тебя! Запись через бота в разделе «События - Мастер-класс». С 16:30 до 18:00 — тренировка по обманным ударам для продолжающих и продвинутых. Тренеры покажут, как сделать удар, о котором соперник даже не подумает. Запись в разделе «События - Мастер-класс - Обманные удары». С 18:00 до 21:00 — командный турнир. Участники поделятся на команды из 4 человек (2 парня и 2 девушки): женская пара, мужская пара и микс. Победитель определяется по результатам трёх игр. Запись там же, в «Событиях - Турнир Брусницын». Можешь написать о своей команде в телеграм @evmirishanova, или организаторы сами найдут тебе команду. С собой захвати сменную форму; на площадке есть раздевалки. Локация: 5 оборудованных кортов в Брусницын Холле. Покрытие — бетон, но прошлые турниры показали, что это не проблема.