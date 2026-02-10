Вечер безграничного звука и открытий в мире качественной электронной музыки. Главным героем ночи станет испанский продюсер Who Else — имя, которое сегодня на слуху у мировой общественности. Его треки регулярно звучат в сетах самого Solomun, оккупируют верхние строчки авторитетных чартов и заслуженно получают поддержку от мировых звёзд. Особую атмосферу создаст праздничный сет от Nadya. В этот вечер её будут окружать близкие по духу люди и резиденты System, которые подготовили музыкальные подарки: Rendelman — автор релиза на легендарном лейбле Diynamic, Van Nosikov — основатель проекта «Механика», казанская звезда Muza (RU) и талантливая Leela. Программа Who Else Nadya (RU) Rendelman Muza (RU) Van Nosikov LEELA