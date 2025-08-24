2 часа музыки, танцев и веселья на корабле! В стоимость билета входит welcome-drink. На борту будет действовать специальное меню по еде и напиткам. DC: Маття-латте/Капучино 1-ый заплыв с 15:00 до 17:15. 2-ой заплыв с 17:45 до 20:00. Бронь билетов по кнопке выше. * Материал содержит ссылки на Instagram. Компания Meta, которой он принадлежит, признана экстремистской и запрещена на территории РФ.