Мастер-класс проходит в индивидуальном формате для 1 или 2х человек. Под руководством педагога ты создашь изделие на выбор: журнальный столик, картины, часы, деревянные сервированные сосочки, поднос. Изделия останутся в студии на 3 суток для застывания, спустя 3 суток ты забираешь их из студии. Навыки рисования не нужны. Стоимость зависит от количества участников.