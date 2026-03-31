Декор для дома эпоксидной смолой
Art Studio 8, улица Константина Заслонова, 2
Начало:
Завершение:
от 6000₽ до 10000₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс проходит в индивидуальном формате для 1 или 2х человек. Под руководством педагога ты создашь изделие на выбор: журнальный столик, картины, часы, деревянные сервированные сосочки, поднос. Изделия останутся в студии на 3 суток для застывания, спустя 3 суток ты забираешь их из студии. Навыки рисования не нужны. Стоимость зависит от количества участников.
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