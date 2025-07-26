Фестиваль уличной культуры и спорта. В программе: выступления диджеев, детский турнир, свободное катание, мастер-классы и показательные выступления по скейтбордингу, самокатному спорту, BMX и роликам, фингерспорту и брейк-дансу. Здесь соберутся яркие представители уличной культуры: профессиональные скейтбордисты из Аргентины Хоэль де Кастро и Игнасио Лима, легенда российской скейт-сцены — Саша Тушев, получивший в 2010 году награду «Скейтер десятилетия» по версии Скейтбординг.ру, Катя Шенгелия — профессиональная скейтбордистка с более чем 20-летним опытом, двукратная чемпионка России, победительница этапа Кубка мира в Роттердаме, Илья Кузьминов — Чемпион России по самокатному спорту, Евгений Симонов — двукратный чемпион URBAN BATTLE TELE2 по BMX, Григорий Усенко — экстрим роллер, основатель XSA, команды из Краснодара которую знает вся Россия, неоднократные победители и призёры соревнований по брейк-дансу — Top 9 Crew. Вечером на сцену выйдут диджеи. Особым гостем фестиваля станет Reptiloid, чьи выступления отличаются эпатажностью и абсолютным безумием. Ещё один музыкальный гость фестиваля — гарант стиля и безбашенности на танцполе, продюсер и диджей из Санкт-Петербурга, с растущей географией релизов и выступлений, ERRORTICA. Также на площадке в течение всего дня будут играть представители петербургской школы диджеинга «Импульс».