Каждый третий четверг ноября мир вспоминает о Божоле — молодом и шумном вине, которое пьют недозревшим. Организаторы решили пойти другим путём — и покажут зрелое Божоле от нишевых виноделен. Проведут дегустацию и ты попробуешь четыре вина из северных крю, Шена и Мулен-а-Ван: там, где сорт гаме перестаёт быть простым и дружелюбным и становится глубоким, сложным, благородным. Domaine Thillardon — натуральное виноделие, со сложными, долго бродящие и очень элегантными образцами. • Le Blemont, Chenas AOC 2020 — тонкие специи, красные фрукты, легкий дуб и необычные вторичные ноты. • Granite 2021 — плотнее, сочнее, с оттенками гранита и спелой вишни. Bouillot-Barthod — винодельня с экспрессивными, мощными и концентрированными образцами, одни из самых танинных и структурных вин в Божоле. • Moulin-a-Vent Le Brusselion — черные ягоды, специи, кожа, табак. • Moulin-a-Vent Le Rouchot 2014 — вино с характером и историей: плотное, выдержанное, с богатой палитрой ароматов. К каждому бокалу — плато закусок: сыры, паштеты, риеты, немного солёного и сладкого. Всё, чтобы вкус звучал свободно. Не забудешь поговорить и об основах винной дегустации, правильном выборе и хранении вина, а также о всех сопутствующих деталях блестящей дегустации.