Ты узнаешь интересные факты о клубнике и советы по уходу за ней. В защитных костюмах отправитесь в теплицу и увидите как растёт клубника. Попробуешь её лучшие сорта, самостоятельно посадишь свой куст, подготовишь идеальную подкормку и заберёшь его с собой домой. А что может быть вкуснее клубники? Только клубника в лучшем бельгийском шоколаде! С кондитером ты создашь свой уникальный набор клубники в шоколаде - украсишь ягоды разнообразным декором и узорами. И всё это с дегустацией и увлекательным рассказом о винном мире от Академии Вина! Будет 4 образца, максимально сочетающихся с клубникой, шоколадом и общим настроением.