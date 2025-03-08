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Дегустация вина на клубничной ферме

Кожевенная линия

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Ты узнаешь интересные факты о клубнике и советы по уходу за ней. В защитных костюмах отправитесь в теплицу и увидите как растёт клубника. Попробуешь её лучшие сорта, самостоятельно посадишь свой куст, подготовишь идеальную подкормку и заберёшь его с собой домой. А что может быть вкуснее клубники? Только клубника в лучшем бельгийском шоколаде! С кондитером ты создашь свой уникальный набор клубники в шоколаде - украсишь ягоды разнообразным декором и узорами. И всё это с дегустацией и увлекательным рассказом о винном мире от Академии Вина! Будет 4 образца, максимально сочетающихся с клубникой, шоколадом и общим настроением.

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