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Дегустация текилы

Малая Посадская улица, 7/4

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Будут говорить об агаве, текиле и её ближайших родственниках. Будут пить текилу с сангритой, узнаешь про мичеладу и зачем на самом деле нужен лайм с солью. Откроют 3 текилы, 2 мескаля и 1 сотол от Ленни Кравица. А также — самую крутую, коллекционную текилу Clase Azul Reposado за 35 000 рублей в керамической бутылке ручной работы, расписанной вручную! Попробуешь 6 образцов: — Текила Clase Azul Reposado — Текила Deferente Blanco — Текила Arraigo Reposado — Сотол Noche Luna — Мескаль Ojo de Tigre Joven Artesanal — Мескаль Ojo de Tigre Reposado Artesanal

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