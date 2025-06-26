Эногастрономический вечер от сети бутиков крымских вин «Золотая Балка» и Сырного клуба Art du gout, всецело посвящённый ультра современному проекту Winepark (by MRIYA resort, Крым). В компании винного и сырного сомелье ты отправишься в увлекательное путешествие на сыроварню и винодельню Winepark, которые располагаются всего в 30 км от Ялты. Что такое Winepark? Это настоящий винный парк с винодельней гравитационного типа, который спроектировала международная команда архитекторов, исходя из принципов экологичности и минимального вмешательства в природу. Винодельческий комплекс на данный момент является одним из самых технически-сложных строений, воплощённых на территории нашей страны. Cheesefactory — это сыроварня вместе с командой профессиональных сыроделов, которая располагается по соседству с винодельней. Благодаря сочетанию свежих ингредиентов, классических технологий и современных процессов производства, особенностью фермерских сыров Winepark является изысканность вкусов и ароматов, в гармонии с пользой и натуральностью. На дегустации будут представлены 6 отборных крафтовых сыров из России, в том числе от крымской сыроварни Cheesefactory в дуэте с прекрасными винами винодельни Winepark, в том числе знаменитое вино, созданное полностью искусственным интеллектом. Ведущие: сырный сомелье сырного клуба Art du gout и крымский бренд-амбассадор бутиков «Золотая балка» Алена Желобкова. Подобное мероприятие проводится впервые в Санкт-Петербурге.