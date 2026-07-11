Дегустация сразу 10 вин Сицилии от производителя Feudo Arancio, которая перенесёт тебя на самый большой остров Средиземноморья. Вместе откроешь магию сицилийского виноделия — где солнце, море и вулканические почвы создают вина с неповторимым характером. Поговорят об истории производителя и вин Сицилии, особенностях терруара (включая виноградники на склонах Этны), и о ключевых сортах винограда: Nero d’Avola, Nerello Mascalese, Grillo, Frappato и др.; Откроют 10 вин — от свежих белых до насыщенных красных: — Инзолия Феудо Аранчо, Сицилия — Грилло Феудо Аранчо, Сицилия — Пино Гриджио, Феудо Аранчо, Сицилия — Тинките Феудо Аранчо, Терре Сичилиане — Далила Ризерва, Феудо Аранчо, Сицилия — Тинките Розе, Феудо Аранчо, Терре Сичилиане — Неро д'Авола Феудо Аранчо, Сицилия — Сира Феудо Аранчо, Сицилия — Кантодор Ризерва, Феудо Аранчо, Сицилия — Эдонис Резерва, Феудо Аранчо, Сицилия Предварительная бронь обязательна. Количество мест ограничено. *Перенос/отмена брони с возвратом возможны минимум за трое суток до мероприятия