ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Дегустация сицилийских вин

Малая Посадская улица, 7/4

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Дегустация сразу 10 вин Сицилии от производителя Feudo Arancio, которая перенесёт тебя на самый большой остров Средиземноморья. Вместе откроешь магию сицилийского виноделия — где солнце, море и вулканические почвы создают вина с неповторимым характером. Поговорят об истории производителя и вин Сицилии, особенностях терруара (включая виноградники на склонах Этны), и о ключевых сортах винограда: Nero d’Avola, Nerello Mascalese, Grillo, Frappato и др.; Откроют 10 вин — от свежих белых до насыщенных красных: — Инзолия Феудо Аранчо, Сицилия — Грилло Феудо Аранчо, Сицилия — Пино Гриджио, Феудо Аранчо, Сицилия — Тинките Феудо Аранчо, Терре Сичилиане — Далила Ризерва, Феудо Аранчо, Сицилия — Тинките Розе, Феудо Аранчо, Терре Сичилиане — Неро д'Авола Феудо Аранчо, Сицилия — Сира Феудо Аранчо, Сицилия — Кантодор Ризерва, Феудо Аранчо, Сицилия — Эдонис Резерва, Феудо Аранчо, Сицилия Предварительная бронь обязательна. Количество мест ограничено. *Перенос/отмена брони с возвратом возможны минимум за трое суток до мероприятия

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста