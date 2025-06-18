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Дегустация шоколада с медитацией и арт-терапией

Theobroma, Большая Зеленина улица, 34

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 14+
Еда

Про событие

Дегустация шоколада в ресторане «Теоброма» с элементами медитации и арт-терапии от компании Amazing cacao. Ты совершишь экскурс в историю и путешествие по разным странам, чтобы открыть уникальные чистые вкусы. Узнаешь, как шоколад пробуждает чувственность и осознанность, лечит душу и успокаивает сердце. Это мероприятие в ресторане «Теоброма», здесь всё — от блюд и напитков до интерьера  — посвящено шоколаду и какао-бобам во всём их гастрономическом разнообразии. Это место позволит погрузиться в историю шоколада, в собственные чувства и ощущения. Ты рассмотришь плоды какао, купуасу и мохамбо. Попробуешь какао-бобы, купуасу-бобы и мякоть плода — убедишься, что какао- это фрукт. Будет шесть сортов шоколада из какао бобов Эквадора, Перу, Никарагуа, Индии, уникальный шоколад из купуасу. Ты научишься правильно дегустировать шоколад, осознавать свои ощущения, описывать их и сможешь отобразить их в рисунке. Дегустацию проводит Алёна Воол — сертифицированный дегустатор 2-го уровня IICCT (Международный институт дегустации шоколада и какао). Для гостей дегустации скидка на шоколад 15%. Ближайшие события: 18 июня 12:00 2 июля 12:00

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