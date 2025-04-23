Уже несколько лет петербургский поэт и лидер проекта «Охта Band» Лёха Охтинский собирает на одной сцене лучших музыкантов для совместных экспериментов на стыке всевозможных жанров - от фри-джаза до джаз-шансона, от блюза до прогрессивного рока. Пожалуй, главная «фишка» группы, отличающая ее от ряда других коллективов, это уникальность авторской музыки. Каждая тема имеет сценарий сложный и непредсказуемый, так что за его развитием интересно наблюдать, и в то же время достаточно понятный, чтобы не ввергать слушателя в тоску.