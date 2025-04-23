Дегустация Российских вин & Охта Бэнд
площадь Конституции, 2
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от 500₽ до 1000₽
Возраст 18+
Концерты
Еда
Про событие
Уже несколько лет петербургский поэт и лидер проекта «Охта Band» Лёха Охтинский собирает на одной сцене лучших музыкантов для совместных экспериментов на стыке всевозможных жанров - от фри-джаза до джаз-шансона, от блюза до прогрессивного рока. Пожалуй, главная «фишка» группы, отличающая ее от ряда других коллективов, это уникальность авторской музыки. Каждая тема имеет сценарий сложный и непредсказуемый, так что за его развитием интересно наблюдать, и в то же время достаточно понятный, чтобы не ввергать слушателя в тоску.
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