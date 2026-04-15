В Выдержке состоится мероприятие в рамках Недели молодого сидра, а именно дегустация от сидродельни Bullevie. Что будет? Общение с сидроделами - ребята расскажут, как делают свои сидры, а ты сможешь задать им свои вопросы. Дегустация целого ряда напитков: Apfel Meister — сидр из категории «лонг-дринк биттер», сделанный в коллаборации с Jägermeister. Cider Bullevie Rustic — аутентичный русский сидр с бархатистой текстурой смузи. Vivizero Barrel Aged — уникальный лимитированный сидр, выдержанный не менее 36 месяцев в бочке из лимузенского дуба, использовавшейся ранее для производства бургундского красного вина. Cider Bullevie Semi dry — лёгкий освежающий сидр, изготовленный по современной английской технологии. Изюминка вечера — загадочный молодой сидр, историю которого ребята поведают на дегустациию.