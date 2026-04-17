Дегустация от Juicefer из города Старая Русса (Новгородская область). В своих напитках ребята используют местные груши, яблоки и природные компоненты. Что будет? – Ребята расскажут о тонкостях изготовления настоящего сидра – Дегустация молодого напитка, а так же ряда позиций, которые сможешь попробовать первым. Будет интересно, душевно и вкусно. Вход свободный.