Дегустация от крафтовой сидродельни
Лиговский проспект 74
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Бесплатно
Возраст 18+
Еда
Про событие
Дегустация от Juicefer из города Старая Русса (Новгородская область). В своих напитках ребята используют местные груши, яблоки и природные компоненты. Что будет? – Ребята расскажут о тонкостях изготовления настоящего сидра – Дегустация молодого напитка, а так же ряда позиций, которые сможешь попробовать первым. Будет интересно, душевно и вкусно. Вход свободный.
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