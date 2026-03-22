Вина из Мерло покоряют с первого глотка. Родившись в Бордо, этот сорт распространился по всему миру и радует ценителей практически в каждой винодельческой державе. Мягкие и мощные, нежные и элегантные — эти вина не оставляют равнодушными! Что вас ожидает: — Блаш #2 Мерло ПетНат, Айа, Россия — Л'Идьо Вентенак, Лангедок, Франция — Мерло Овергаау, ЮАР — Мерло Эльбузд, Долина Дона, Россия — Мерло Сантьяго 1541 Резерва, Чили — Мерло Кампо дель Лаго, Инама, Колли Беричи, Италия Ведущая дегустации — Яна.