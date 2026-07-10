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Дегустация игристых вин

Малая Посадская улица, 7/4

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2000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Дегустация «Игристые вина Нового Света». Поговорят об основных методах производства игристых вин и попробуешь ПетНат из Аргентины, шарма из ЮАР, игристое из Чили, произведённое по традиционному методу, игристый Совиньон Блан и другие вина. Откроют 6 вин: — Робертсон Вайнери Брют — Сильвер Сэндс Совиньон Блан Брют — Рислинг-Торронтес Брют Натюр, Амалайя, Сальта — Криолла Пет Нат Экстра Брют, Ле Пти Вояж, Мендоса — Ундуррага Брют, Центральная Долина — Тати Брют, Табали, Долина Лимари *Перенос/отмена брони с возвратом возможны минимум за трое суток до мероприятия

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