Дегустация «Игристые вина Нового Света». Поговорят об основных методах производства игристых вин и попробуешь ПетНат из Аргентины, шарма из ЮАР, игристое из Чили, произведённое по традиционному методу, игристый Совиньон Блан и другие вина. Откроют 6 вин: — Робертсон Вайнери Брют — Сильвер Сэндс Совиньон Блан Брют — Рислинг-Торронтес Брют Натюр, Амалайя, Сальта — Криолла Пет Нат Экстра Брют, Ле Пти Вояж, Мендоса — Ундуррага Брют, Центральная Долина — Тати Брют, Табали, Долина Лимари *Перенос/отмена брони с возвратом возможны минимум за трое суток до мероприятия