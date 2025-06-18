Прогулка на яхте по Неве и заливу — событие для ценителей сыра, деликатесов, хорошего вина, а также для поклонников необычного досуга. Проведёшь почти два часа на борту яхты, которая отправится от яхтенного сердца Петербурга — Крестовского острова. Проплывёшь по бескрайнему Финскому Заливу, полюбуешься Зенит Ареной и Лахтой, рассмотришь берега Невы с её достопримечательностями, и насладишься гастрономической дружбой необычных сыров и вина. Что тебя ждёт: — Прекрасное, тонко подобранное игристое и тихое вино — Сырная тарелка из 6 необычных сортов — Гастрономическое дополнение к сырам — Незабываемое путешествие по Неве и заливу — Увлекательный рассказ эксперта Водная прогулка с дегустацией на яхте дарит сладкое чувство свободы, море эмоций и вкусовой восторг. Ближайшие даты: 18 июня 2025 21 июня 2025 25 июня 2025 02 июля 2025 05 июля 2025 11 июля 2025 16 июля 2025 19 июля 2025 30 июля 2025 02 августа 2025 08 августа 2025 13 августа 2025 16 августа 2025 22 августа 2025 27 августа 2025 30 августа 2025 Начало в 19:00, окончание в 21:00.