В «Баланс Белого» приедет Женя Катаев из пивоварни Polnochnyj Project и принесёт с собой невероятно крутые сорта. Правда, сложно сказать, какие именно, потому что организаторы пока не определились... Но в любом случае тебя ждёт общение, дегустация и спецпрайс. А вход свободный.