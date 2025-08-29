Дегустация и презентация от Polnochnyj Project
Лиговский проспект 74
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Бесплатно
Возраст 18+
Еда
Про событие
В «Баланс Белого» приедет Женя Катаев из пивоварни Polnochnyj Project и принесёт с собой невероятно крутые сорта. Правда, сложно сказать, какие именно, потому что организаторы пока не определились... Но в любом случае тебя ждёт общение, дегустация и спецпрайс. А вход свободный.
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