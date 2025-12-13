Дегустация и презентация от микромидоварни BeerBee
Лиговский проспект 74
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Будешь пробовать экспериментальные, очень локальные и даже слишком классические сорта мида. Совместно с основателем и главным технологом BeerBee — Даниилом поговорят о производстве мидов и сидров, беспощадности пчеловодства в Ленинградской области, и попробуешь 10 (десять!) его сортов-творений: — Garnet Chance Mead — Lemon Power Mead — Buckthorn Mead — Just Altaj Mead — Just Linden Mead — Lemon Power Mead N/A — Red Grape Mead N/A — MultiBerry Mead N/A — Сinnamon Cider — Black Maple Mead Wine Запись осуществляется по предоплате. Перевести её можно только https://t.me/novaartgos По всем вопросам писать https://t.me/novaartgos
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи