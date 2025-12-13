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Дегустация и презентация от микромидоварни BeerBee

Баланс Белого
Лиговский проспект 74

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Будешь пробовать экспериментальные, очень локальные и даже слишком классические сорта мида. Совместно с основателем и главным технологом BeerBee — Даниилом поговорят о производстве мидов и сидров, беспощадности пчеловодства в Ленинградской области, и попробуешь 10 (десять!) его сортов-творений: — Garnet Chance Mead — Lemon Power Mead — Buckthorn Mead — Just Altaj Mead — Just Linden Mead — Lemon Power Mead N/A — Red Grape Mead N/A — MultiBerry Mead N/A — Сinnamon Cider — Black Maple Mead Wine Запись осуществляется по предоплате. Перевести её можно только https://t.me/novaartgos По всем вопросам писать https://t.me/novaartgos

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