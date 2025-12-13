Атмосферу дегустации зададут ребята из Pivoteka brew, они то и принесут классные сорта. Что будешь пить? Кузен Азака — весткост на каждый день с хмелем Azacca. Cухая с нотами тропиков и землистой горечью. 5% алкоголя делают её отличным выбором для тех, кто собирается выйти на работу на следующий день. Пиво с Глютеном – пшеничное пиво с небольшим охмелением немецкой Mandarina Bavaria. Бананы и гвоздика в аромате, приятная текстура и цвет как летнее солнце. Раут – супер лимитированая новинка. Brut IPA для особых случаев. Выброженная насухо, лёгкая и игристая на благородном хмеле Hallertau Blanc. Яркие ноты винограда и крыжовника и 0 сахара. Идеальный выбор для праздничного настроения. Вход свободный.