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Дегустация и Джаз: Вечер красных вин

Сплетни бар by Anna Asti
Большая Конюшенная ул., 2

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Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Вечер, наполненный вкусом, музыкой и волшебством. Тематическая дегустация напитков с одним из лучших сомелье города. В программе: — Дегустация отборных напитков; — Интересный, живой и «незаумный» рассказ об особенностях напитков; — Инструментальная музыка, которая создаст нужную атмосферу; — Уют и праздничное настроение, которое ты запомнишь надолго. Блюда не входят в стоимость билета, их можно заказать отдельно.

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