Для тебя собрали подборку потрясающих чилийских образцов, чтобы показать: здесь умеют делать напитки с характером, глубиной и душой. Что будет: — 6 крутых вин — от сочного карменера до элегантного совиньон?блана; — истории о виноградниках у подножия Анд; — подсказки, с чем лучше сочетать каждое вино (и пара лайфхаков для домашних вечеринок); — непринужденная атмосфера и новые знакомства. Откроют: — Ундуррага. Пино Гриджио — Майу. Педро Хименес — Крэйзи Вайнс. Совиньон Блан — Ундуррага. Розе — Кико. Ундуррага. Карменер — Мауле. Касас Патроналес. Сира-Мальбек-Вионье Предварительная бронь обязательна. Количество мест ограничено.