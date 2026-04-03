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Дегустация Чили

Малая Посадская улица, 7/4

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Для тебя собрали подборку потрясающих чилийских образцов, чтобы показать: здесь умеют делать напитки с характером, глубиной и душой. Что будет: — 6 крутых вин — от сочного карменера до элегантного совиньон?блана; — истории о виноградниках у подножия Анд; — подсказки, с чем лучше сочетать каждое вино (и пара лайфхаков для домашних вечеринок); — непринужденная атмосфера и новые знакомства. Откроют: — Ундуррага. Пино Гриджио — Майу. Педро Хименес — Крэйзи Вайнс. Совиньон Блан — Ундуррага. Розе — Кико. Ундуррага. Карменер — Мауле. Касас Патроналес. Сира-Мальбек-Вионье Предварительная бронь обязательна. Количество мест ограничено.

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