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Deflee & Misha Klein в Santa Barbara Club

Santa Barbara Club
ул. Казанская 7

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1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В эту ночь в гостях у Santa Barbara Club окажутся сразу два ярких представителя электронной сцены: Deflee и Misha Klein. В самом центре города только эксклюзивный и плотный саунд от рекордсменов-гастролёров, подписантов топовых российских и зарубежных лейблов (Bassmatic, Deepalma), резидентов известных заведений и радиостанций (Mix Afterparty, DFM), любимчиков Solomun и Kolombo, владельцев одного из популярнейших indie-dance лейблов (Headonism), спортсменов, комсомольцев и просто красавцев! Резерв столов по указанному номеру. FC/DC Покупка билетов осуществляется на входе или при бронировании столов по номеру телефона.

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