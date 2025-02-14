14 февраля команда Music Hall Production приглашает всех в самое сердце Петербурга на специальный вечер по случаю Дня Святого Валентина! В этот раз для встречи подобрали потрясающую локацию — заведение Memo с шикарным видом на Исаакиевский Собор, в историческом доме, где когда-то жил Достоевский. В этот вечер выступят: BAGUS /Hamlet / Ivan / Violetta / Homie Резерв столов по указанному номеру телефона.