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Deep-Ex-Sense x Лжедмитрий IV

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

Начало:

Завершение:

от 1900₽ до 12000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Крепкий, как булатная сталь, изобретательный, как Пила, слаженный, как сиамские близнецы и мечтательный, как глаза поэта дуэт Deep-Ex-Sense и Лжедмитрий IV снова жаждет разделить с тобой праздник в честь их Музыкальной Вселенной. Этой осенью тебя ждут большие столичные концерты, на которых будут исполнены твои любимые композиции, песни, которые ты не ожидал услышать лайвом, а также новый материал. Точное время запуска на площадку для твоей категории билета ты сможешь найти во встрече мероприятия в вк за несколько дней до концерта по этой ссылке – https://vk.com/deep_dmitrij_spb Для прохода на мероприятие обязательно наличие документа, удостоверяющего личность.

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