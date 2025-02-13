[отменено] Творческо-психологическая встреча о любви
Рузовская улица, 21
Начало:
Завершение:
1600₽
Возраст 18+
Необычное
Про событие
Внимание: отмена мероприятия организатором. Терапевтическая встреча, которую проведут психолог и сценарист-перформер с психологическими и творческими практиками. Ты сможешь: - поддержать себя в непростых чувствах, которые могут быть 14 февраля; - поговорить на любые темы связанные с любовью, отношениями и романтикой; - поисследовать себя в теме любви: своего опыта, потребностей и ожиданий. Эта встреча подходит тебе, если: - тебя остро волнует тема отношений - давно забыл как это — любить себя - боишься влюбиться - боишься так и не встретить любовь - хочешь посмотреть на свои отношения со стороны - хочешь послушать мысли других о любви и отношениях - тебя раздражают целующиеся парочки - в тебе так много любви, что её хватит на всех Запись и оплата в телеграм Татьяне: https://t.me/own_airglow
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