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[отменено] Творческо-психологическая встреча о любви

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

1600₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Внимание: отмена мероприятия организатором. Терапевтическая встреча, которую проведут психолог и сценарист-перформер с психологическими и творческими практиками. Ты сможешь: - поддержать себя в непростых чувствах, которые могут быть 14 февраля; - поговорить на любые темы связанные с любовью, отношениями и романтикой; - поисследовать себя в теме любви: своего опыта, потребностей и ожиданий. Эта встреча подходит тебе, если: - тебя остро волнует тема отношений - давно забыл как это — любить себя - боишься влюбиться - боишься так и не встретить любовь - хочешь посмотреть на свои отношения со стороны - хочешь послушать мысли других о любви и отношениях - тебя раздражают целующиеся парочки - в тебе так много любви, что её хватит на всех Запись и оплата в телеграм Татьяне: https://t.me/own_airglow

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