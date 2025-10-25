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Decor & Design 4Ceramics

Брусницын
Кожевенная линия, 30

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Бесплатно
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Про событие

Уникальное событие для ценителей эстетики, высокого дизайна и современного декора — выставка-продажа интерьерной и предметной керамики Decor & Design 4Ceramics. Это не просто маркет, а тщательно кураторское пространство, где собраны лучшие керамисты России, известные своими авторскими коллекциями и смелыми решениями. Каждый предмет — от вазы до светильника — это произведение искусства, созданное вручную и способное стать главным акцентом твоего интерьера. Decor & Design 4Ceramics объединяет функциональность и эстетику. Здесь ты найдёшь как утончённые декоративные объекты, так и предметы повседневного обихода, которые превращают обычный быт в особый эстетический опыт: — изысканные чашки и тарелки; — дизайнерские вазы и кашпо; — уникальные светильники; — элементы сервировки и аксессуары, которые создадут атмосферу уюта и стиля в вашем доме. Тебя ждёт: • Элегантные экспозиции, оформленные в современном минималистичном стиле — каждая работа представлена как арт-объект; • Возможность лично познакомиться с авторами и приобрести уникальные предметы напрямую у создателей; • Атмосфера вдохновения и новые идеи для оформления твоего пространства. Это событие для тех, кто ценит индивидуальность и высокое качество, для эстетов, которые понимают, что дом — это отражение их внутреннего мира. 25-26 октября с 12:00 до 20:00

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