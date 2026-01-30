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Decibele

Ритмы
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Есть у бара славная традиция раз в год собираться под знаменами Децибела, чтобы отпраздновать день рождения владыки световых искусств, почетного клабмейкера и просто всеми любимого мужчины Джони Иднека. Поздравлять будут уважаемые люди из комьюнити RVЯ, СИЛАРИТМА, Time Of Night, Резьба, TechnoCore, Gate и другие не менее достойные диггеры звуковых жемчужин. Лобби: 23:00 Shine 00:00 Extetti 01:00 Original Bad Boy 02:00 Summerman 03:00 Shiza b2b Redlum 04:30 Кашапов 05:30 MR. PROPER 06:30 ONEBPI Клуб: 23:00 XSTNCE 00:30 Chrshnya b2b Prot 02:00 VANDVL 03:00 Onemandub b2b BLDZR 04:00 SHUB DUB 05:00 BlackRider 06:00 NRJA FC/DC

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