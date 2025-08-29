Хард-техно безумие в строгой оболочке бизнеспанка. Angar бросает вызов корпоративной культуре и проводит тимбилдинг для истинных ценителей тяжелой бочки. Для тебя выступят: Future Fire EVRSN Roni Rix Yuna Dinara EvaY JUUL DC: Офисный стиль (рубашки, галстуки, строгие юбки и брюки)