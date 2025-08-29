Deadline
Конюшенная пл., 2в
Начало:
Завершение:
от 700₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Хард-техно безумие в строгой оболочке бизнеспанка. Angar бросает вызов корпоративной культуре и проводит тимбилдинг для истинных ценителей тяжелой бочки. Для тебя выступят: Future Fire EVRSN Roni Rix Yuna Dinara EvaY JUUL DC: Офисный стиль (рубашки, галстуки, строгие юбки и брюки)
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