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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Deadline

Nexus (Ex. Angar)
Конюшенная пл., 2в

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Хард-техно безумие в строгой оболочке бизнеспанка. Angar бросает вызов корпоративной культуре и проводит тимбилдинг для истинных ценителей тяжелой бочки. Для тебя выступят: Future Fire EVRSN Roni Rix Yuna Dinara EvaY JUUL DC: Офисный стиль (рубашки, галстуки, строгие юбки и брюки)

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Сонечка Мармеладова
24 мая 2025, 14:17

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