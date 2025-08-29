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Day & Night Microfest

Берег Ладожского озера

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3000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали
Еда

Про событие

Три дня под открытым небом — две сцены и бесконечные закаты. Электронная музыка на берегу Ладоги, где природа и ритм встречаются в гармонии. Что тебя ждёт: — Minimal & House Stages — Vinyl & Dj sets — Рупорный звук Turbosound & AKsound — Бар, чайная и фудкорт — Атмосфера дружбы и свободы — Пространство среди леса и воды В лайнапе: ANDREY PSHANAVA / Ilie Nomad / Faina Lisien / Kekoriy / Known Aim / Kolhida / Nick-os / Oscar Schultz / Rejoice / Ro.Lo / Roman von Freimann / Tena / Ilya Ursaki / Zamaraev / Wagner / Cosmounaut / Aileen / Groovejack / JF / LeeLa / N.Ruby / PELENGATOR / Roma Ego / Shu Место проведения Приозёрский район, точные координаты будут сообщены за день до фестиваля.

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