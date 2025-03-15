Фестиваль атмосферного брейккора и ломанных ритмов. Современный взгляд на джангл, брейккор и хардкор. Лайн-ап из артистов с разных уголков страны. Datamosh — это фестиваль, цель которого познакомить людей с музыкой, которая по сей день жила только в онлайн-формате. С жанрами, которые редко звучат на фестивалях, но часто играют в наушниках. С треками, которые покорили тикток. И с атмосферой Webcore безумия. Жанры: Breakcore / Jungle / Webcore / Trashwave / Hardcore / Electroclash / D&B / Breakbeat Артисты: DVRST (dnb set) / vyrval / Sink Saiko / DJ univxrsel / kawaiianimegirlll1337 / BackstabbingBastard / Teaching in Trips / corpsse / Vandvl / F3vrside / Cat Gray Eyes / S0undtest.exe / Shizvterik /