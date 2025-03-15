ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Datamosh: Spb breakcore night

Рассвет, Арсенальная улица, 2

Начало:

Завершение:

от 999₽ до 1888₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Фестиваль атмосферного брейккора и ломанных ритмов. Современный взгляд на джангл, брейккор и хардкор. Лайн-ап из артистов с разных уголков страны. Datamosh — это фестиваль, цель которого познакомить людей с музыкой, которая по сей день жила только в онлайн-формате. С жанрами, которые редко звучат на фестивалях, но часто играют в наушниках. С треками, которые покорили тикток. И с атмосферой Webcore безумия. Жанры: Breakcore / Jungle / Webcore / Trashwave / Hardcore / Electroclash / D&B / Breakbeat Артисты: DVRST (dnb set) / vyrval / Sink Saiko / DJ univxrsel / kawaiianimegirlll1337 / BackstabbingBastard / Teaching in Trips / corpsse / Vandvl / F3vrside / Cat Gray Eyes / S0undtest.exe / Shizvterik /

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Панган. Осенний рейв
Панган. Осенний рейв

от 0₽

Студенческий посвят | вписка фри-бар
Студенческий посвят | вписка фри-бар

1500₽

Чувство ритма
Чувство ритма

700₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2000₽

Светский винтаж | 12:00
Светский винтаж | 12:00

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста