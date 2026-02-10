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:данные (:data)

Ритмы
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

:данные (:data) возвращается в Санкт-Петербург с новой вечеринкой. В гостях один из самых востребованных российских продюсеров на мировой драм-н-бейс сцене, ныне проживающего в Великобритании, резидента легендарного лейбла Critical Music, автора четырёх студийных альбомов и множества громких мини-альбомов, синглов и ремиксов — Enei. Компанию ему составят резиденты проекта и близкие по духу артисты: Traffic, Theoretical, Intelligent Manners, Zhar. Везут самый передовой андеграунд драм-н-бейс, дабплейты лейбла, отличное настроение и энергию. • ENEI • TRAFFIC • THEORETICAL • INTELLIGENT MANNERS • ZHAR

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