:данные (:data) возвращается в Санкт-Петербург с новой вечеринкой. В гостях один из самых востребованных российских продюсеров на мировой драм-н-бейс сцене, ныне проживающего в Великобритании, резидента легендарного лейбла Critical Music, автора четырёх студийных альбомов и множества громких мини-альбомов, синглов и ремиксов — Enei. Компанию ему составят резиденты проекта и близкие по духу артисты: Traffic, Theoretical, Intelligent Manners, Zhar. Везут самый передовой андеграунд драм-н-бейс, дабплейты лейбла, отличное настроение и энергию. • ENEI • TRAFFIC • THEORETICAL • INTELLIGENT MANNERS • ZHAR