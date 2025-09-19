Ночь где электроклэш переплетается с витчхаусом в ритуальном танце теней. Призрачные синты, пульсирующие ритмы, звук на грани магии и твой силуэт растворятся в тумане и атмосферных лазерах. В эту ночь ты услышишь: - Культовые треки таких музыкальных проектов, как Crystal Castles, Salem, White Ring, Blvck Ceiling и др. - Современные веяния тёмной электронники и витчхауса - Нестандартные вариации треков эпохи расцвета жанра Для тебя выступят: Teaching In Trips Rempacho Dragon Slayer Volga Balt Deejaynosex Babura