ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Dark Vibes

Nexus (Ex. Angar)
Конюшенная пл., 2в

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ночь где электроклэш переплетается с витчхаусом в ритуальном танце теней. Призрачные синты, пульсирующие ритмы, звук на грани магии и твой силуэт растворятся в тумане и атмосферных лазерах. В эту ночь ты услышишь: - Культовые треки таких музыкальных проектов, как Crystal Castles, Salem, White Ring, Blvck Ceiling и др. - Современные веяния тёмной электронники и витчхауса - Нестандартные вариации треков эпохи расцвета жанра Для тебя выступят: Teaching In Trips Rempacho Dragon Slayer Volga Balt Deejaynosex Babura

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Панган. Осенний рейв
Панган. Осенний рейв

от 0₽

Студенческий посвят | вписка фри-бар
Студенческий посвят | вписка фри-бар

1500₽

Чувство ритма
Чувство ритма

700₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2000₽

Артём Пора Домой
Артём Пора Домой

от 3180₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста