В программе самого мрачного и завораживающего шоу в планетарии Dark Jazz — новые экспериментальные пьесы cаксофониста Антона Рязанова, участника групп — Low Kick Collective, Spontaneous Jazz Band, Kutya. Anton Ryazanov Project создаёт образы сродни литературным. Размышления о вечерних сумерках, мрачные сны, звериные полеты музыкальных откровений. Сложносочиненный коктейль из меланхоличного авторского джаза. В их музыке сокровенные переживания вырываются из современного джазового полотна.