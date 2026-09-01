Мрачный джаз (Dark Jazz)
наб. Обводного канала, 74Ц
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от 1000₽ до 1500₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное
Про событие
В программе самого мрачного и завораживающего шоу в планетарии Dark Jazz — новые экспериментальные пьесы cаксофониста Антона Рязанова, участника групп — Low Kick Collective, Spontaneous Jazz Band, Kutya. Anton Ryazanov Project создаёт образы сродни литературным. Размышления о вечерних сумерках, мрачные сны, звериные полеты музыкальных откровений. Сложносочиненный коктейль из меланхоличного авторского джаза. В их музыке сокровенные переживания вырываются из современного джазового полотна.
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