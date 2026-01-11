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Дарк и Диско сессия (Dark & Disco Session)

Птичья Личность
улица Рубинштейна, 28Д

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В самую тёмную ночь в году сообщество мрачного диско приглашает адептов на Готический бал в особняк на Рубинштейна. До рассвета двери будут открыты для всех сущностей. Надевай свой лучший костюм, пылящийся в шкафу: бархат, кожу, шелк, кружево, и приходи танцевать. Зал наполнят звуком лорды и шателен тёмного саунда BLCKOUT ORJA VERKOSSA BEN VIBE Discoursemonger ALEX FLASHBACK Aux Shinrikyo Вход свободный.

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