В самую тёмную ночь в году сообщество мрачного диско приглашает адептов на Готический бал в особняк на Рубинштейна. До рассвета двери будут открыты для всех сущностей. Надевай свой лучший костюм, пылящийся в шкафу: бархат, кожу, шелк, кружево, и приходи танцевать. Зал наполнят звуком лорды и шателен тёмного саунда BLCKOUT ORJA VERKOSSA BEN VIBE Discoursemonger ALEX FLASHBACK Aux Shinrikyo Вход свободный.