Дарк и Диско сессия (Dark & Disco Session)
улица Рубинштейна, 28Д
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
В самую тёмную ночь в году сообщество мрачного диско приглашает адептов на Готический бал в особняк на Рубинштейна. До рассвета двери будут открыты для всех сущностей. Надевай свой лучший костюм, пылящийся в шкафу: бархат, кожу, шелк, кружево, и приходи танцевать. Зал наполнят звуком лорды и шателен тёмного саунда BLCKOUT ORJA VERKOSSA BEN VIBE Discoursemonger ALEX FLASHBACK Aux Shinrikyo Вход свободный.
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