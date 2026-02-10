dark fantasy
Mirage bar, Шамшева улица, 4
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
В пятницу бар принимает в гости Сашу Траутвейна и по этому случаю вспоминают, что на самом деле в душе они панки, так что попса в этот день точно отменяется. Стиль: строго всё чёрное Вход до 1:00 — 800руб. + фейс-контроль после — 1000руб. + фейс-контроль Mc snd Tikhon Boyko Shulya Sunshine brique Max Tatarinov Pier sasha trautvein
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