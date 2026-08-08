Да, это тот самый Данжн Фест (который теперь дома) распахнёт двери для всех желающих. Абсолютно для всех. Нравятся ли тебе гоблины, или сырные ниндзя, быть может пираты, или вообще какие-нибудь эльфы с луками и длиннющими волосами — здесь рады всем. Буквально через три кувырка даже вода есть, так что практически опен эйр. Начинало в 15:00. Во дворе клуба «Плаг арена» стартуют различного рода увеселения и потешности, где ещё и поесть забугорных яств от «Блюющего Скелета» будет можно, а чуть позже всё это перерастет в солидную громыхальню непосредственно в клубе «Рассвет» в том же дворе. Исполнители: Goblins, Tardigrade Inferno, Garlic Kings, Scumback, Каторга, Ape the Wizard + Ksinjao_GTR Хоровое шанти от трио Старого Грега Залихватские песни от Севы Москвина Балагуры, плясцы и глумотворцы от театра «Солу» Пиратское хрючево и бочка грога Крики, оры, пляски в комплекте. Всё бесплатно. Кроме еды, тут пираты потребуют некоторое количество монет, чтобы снять проклятья. Вход через двор и он свободный.