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Данжн Фест дома
Арсенальная улица, 2
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Про событие
Да, это тот самый Данжн Фест (который теперь дома) распахнёт двери для всех желающих. Абсолютно для всех. Нравятся ли тебе гоблины, или сырные ниндзя, быть может пираты, или вообще какие-нибудь эльфы с луками и длиннющими волосами — здесь рады всем. Буквально через три кувырка даже вода есть, так что практически опен эйр. Начинало в 15:00. Во дворе клуба «Плаг арена» стартуют различного рода увеселения и потешности, где ещё и поесть забугорных яств от «Блюющего Скелета» будет можно, а чуть позже всё это перерастет в солидную громыхальню непосредственно в клубе «Рассвет» в том же дворе. Исполнители: Goblins, Tardigrade Inferno, Garlic Kings, Scumback, Каторга, Ape the Wizard + Ksinjao_GTR Хоровое шанти от трио Старого Грега Залихватские песни от Севы Москвина Балагуры, плясцы и глумотворцы от театра «Солу» Пиратское хрючево и бочка грога Крики, оры, пляски в комплекте. Всё бесплатно. Кроме еды, тут пираты потребуют некоторое количество монет, чтобы снять проклятья. Вход через двор и он свободный.
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