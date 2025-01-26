Млекопитающие – животные, с которыми люди сталкиваются каждый день, ведь помимо всевозможных котиков, собачек и свинок, они сами - тоже млекопитающие. Однако таковыми они были далеко не всегда и произошли от несколько других - не похожих на современных - животных, в далёком Триасовом периоде, около 230 миллионов лет назад. Каким был их тернистый эволюционный путь? С кем на самом деле конкурировали млекопитающие? Каково жить в тени динозавров? Зачем было отращивать большой мозг? Почему у них торчат уши? Это и многое другое, в лекции – «Как появились млекопитающие». Лектор: Симонов Даниил Григорьевич, научный обозреватель, автор канала «ПОП Палеонтология». Количество мест ограничено.