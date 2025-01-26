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Даниил Симонов: «Как появились млекопитающие»

Тренинговый центр Измайловский, Измайловский проспект, 2, 4 этаж

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Млекопитающие – животные, с которыми люди сталкиваются каждый день, ведь помимо всевозможных котиков, собачек и свинок, они сами - тоже млекопитающие. Однако таковыми они были далеко не всегда и произошли от несколько других - не похожих на современных - животных, в далёком Триасовом периоде, около 230 миллионов лет назад. Каким был их тернистый эволюционный путь? С кем на самом деле конкурировали млекопитающие? Каково жить в тени динозавров? Зачем было отращивать большой мозг? Почему у них торчат уши? Это и многое другое, в лекции – «Как появились млекопитающие». Лектор: Симонов Даниил Григорьевич, научный обозреватель, автор канала «ПОП Палеонтология». Количество мест ограничено.

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