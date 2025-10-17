Даниил Ким
Транспортный Переулок 10А
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от 1400₽ до 10000₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Его творчество — не просто песни, это истории, проникающие прямо в сердце. Приготовься к атмосферному осеннему вечеру, наполненному искренностью и глубокими эмоциями.
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