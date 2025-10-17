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Даниил Ким

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 10000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Его творчество — не просто песни, это истории, проникающие прямо в сердце. Приготовься к атмосферному осеннему вечеру, наполненному искренностью и глубокими эмоциями.

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Комментарии

О
Оля
9 октября 2025, 02:47

Ребят, кто идет один? Ищу компанию)

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